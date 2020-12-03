Скопье, , 23:00 — REGNUM В 15 городах Северной Македонии, включая столицу Скопье, 2 декабря состоялись протесты оппозиции. Организатором протестов стала самая крупная оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). В столице протестующие в период с 15:00 по 16:30 перекрыли перекрестки напротив правительства и министерства иностранных дел, в остальных городах, протесты в других городах завершились в 18:00.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протестующие недовольны риторикой премьер-министра Зорана Заева, предвещающие новые уступки по вопросам идентичности.

Если в 2018 году под давлением Греции страна была переименована из Македонии в Северную Македонию, то теперь уже Болгария, также шантажируя страну вето на вступление в Евросоюз, добивается признания Скопье «болгарского происхождения» македонского языка и культуры, отказа от «притязаний на македонское меньшинство» в Болгарии.

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