Киев, , 12:53 — REGNUM Власти Стамбула прокомментировали информацию СМИ о якобы нарушении вице-премьер-министром Украины Олегом Уруским законодательства Турции во время пребывания в городе с официальным визитом.

Соответствующее заявление управления прессы и связей с общественностью города Стамбул обнародовано 2 декабря.

«Господин Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины и министр, ответственный за стратегические отрасли, посетил нашу страну с официальным визитом в период с 26 по 29 августа 2020 года. В рамках программы пребывания нашего гостя в городе не произошло никаких юридических или административных инцидентов. Мы огорчены, что в некоторых иностранных СМИ опубликованы ложные новости, и будем рады снова видеть вице-премьер-министра в нашем городе», — говорится в комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что Уруский в ходе визита был задержан в одной из гостиниц Турции за пьяный дебош.

«Очередной позор для нашей страны», — отметил в своем комментарии Кива.