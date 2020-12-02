Минск, , 12:50 — REGNUM Работа белорусского госконцерна «Белнефтехим» должна быть принципиально изменена с учётом продолжения замещения импорта нефти из России. Об этом 1 декабря заявил глава белорусского правительства Роман Головченко на заседании президиума совета министров при обсуждении выполнения и актуализации Стратегии развития нефтехимического комплекса постсоветской республики до 2030 года.

«Задача актуализированной стратегии — это определение точек роста эффективности нефтехимической отрасли, диверсификация поставок сырья и продукции, а также максимальное импортозамещение, что позволит снизить зависимость от внешних условий, влияние которых, по сути, требует изменения всей модели работы концерна «Белнефтехим» в предстоящем прогнозном периоде», — цитирует Головченко правительственная пресс-служба. В своём выступлении от отметил, что в прошлогодней стратегии «был упущен потенциал частных наукоемких и малотоннажных предприятий страны, а также производителей калийных удобрений, которые в состоянии проводить гибкую промышленную политику и выпускать инновационные товары».

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Зампред госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что суммарные инвестиции в реализацию стратегии развития белорусского нефтехимического комплекса до 2030 года оцениваются в $8,8 млрд. Из них около $4,9 млрд составят собственные средства и $3,9 млрд — заёмные и привлечённые.«Что касается развития отрасли, мы видим, что основной упор будет сделан на переход на более глубокую переработку нефти в нефтехимическую продукцию. Здесь главным предприятием будет «Нафтан», который будет постепенно изменять свой профиль с топливного на нефтехимический», — сообщил Сизов. В частности, на государственном «Нафтане» до 2026 года будет построена новая установка по производству этилена и пропилена, что позволит создать производства высокотехнологичных пластиков (АБС-пластики и поликарбонат). Мозырский НПЗ будет развивать топливный профиль. Госкомпания «Белоруснефть» сохранит до 2030 года валовую ежегодную добычу нефти в Белоруссии на уровне около 1,7 млн т. Она также является оператором по созданию государственной зарядной сети и планирует в ближайшее десятилетие установить более 1300 электрозарядных станций. «Гомельтранснефть Дружба» планирует в 2022 году завершить строительство магистрального нефтепровода «Гомель — Горки», который объединит трубопроводную систему республики и повысит надежность поставок нефти на белорусские НПЗ. Предприятие будет отвечать за создание стратегического резерва нефти.

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Совмин Белоруссии проинформировал, что в нефтехимической отрасли республики работают около 1600 организаций и 83 тыс человек — около 10% от всех занятых в промышленном производстве. Предприятия госконцерна «Белнефтехим» формируют около 70% всего объёма производства нефтехимического комплекса.

Напомним, ранее официальный Минск неоднократно пытался демонстрировать «Нефтяную независимость от России» и устраивал «нефтяные войны», импортируя нефть из дальнего зарубежья. Совмин Белоруссии заверял о долгосрочных отношениях с поставщиками «выгодной» нефти из Венесуэлы, Ирана и других стран, однако каждый раз слова расходились с делом.

В конце 2019 года Александр Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку нефти в Белоруссию и санкционировал переплаты при покупках «альтернативной» нефти в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США. Азербайджанская госкомпания стала поставлять в Белоруссию и российскую нефть — с российской вывозной пошлиной в цене, которая не уплачивалась при прямых поставках из России.

В июле Москва и Минск подписали межправсоглашение о выплате премии российским поставщикам нефти в Белоруссию в размере $4,7 за тонну: правительство РФ обязалось по итогам года перечислять объём этой премии из российского бюджета в белорусский госбюджет. В 2020 году предполагаемый импорт Белоруссией российской нефти составит 16 млн т при мощностях переработки обоих белорусских НПЗ (в Новополоцке и Мозыре) 24 млн т.

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