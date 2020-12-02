Ново-Огарево, Московская область, , 12:59 — REGNUM События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии осложнили обстановку на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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По его словам, обстановка на пространстве ОДКБ в текущем году была неспокойной. Вспыхнул вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе с участием Азербайджана и Армении — стран, участвующих в ОДКБ. Волнения произошли в Белоруссии на фоне выборов и в условиях беспрецедентного внешнего давления, а также в Киргизии. Кровопролитие в Карабахе удалось остановить при посредничестве России.

Россия, подчеркнул Путин, заинтересована в участии партнеров по ОДКБ и СНГ в гуманитарной работе в Карабахе. Важно вернуть в регион беженцев, восстановить разрушенную инфраструктуру.

Достигнутые в ноябре договорённости между Москвой, Баку и Ереваном последовательно реализуются, в регионе размещены миротворцы РФ, констатировал российский лидер.

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