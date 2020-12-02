Москва, , 12:46 — REGNUM Жители России получат отечественные вакцины от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне», — сказал пресс-секретарь.

Также он отметил, что внутреннее российское производство такого рода препаратов, которое в настоящее время уже разворачивается, будет обеспечивать потребности граждан страны.

«Что касается потребностей возможных потребителей этой вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО) РФ.