Анкара, , 12:43 — REGNUM После роста числа случаев заражения коронавирусом в Турции 1 декабря было принято множество новых ограничительных мер. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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В Турции 1 декабря за последние 24 часа было подтверждено 6 514 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является высоким показателем для этой страны.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, который выступил на заседании кабинета министров 30 ноября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представил предложения научного совета. Президент Эрдоган, который сделал заявление по итогам встречи, объявил о введении новых мер.

Так, с 1 декабря 2020 года также было расширено время комендантского часа в Турции. С понедельника по пятницу комендантский час будет длится с 21.00 до 05.00, а в выходные — с 21.00 по 05.00. Междугородние поездки могут осуществляться только на общественном транспорте, за исключением обязательных условий, указанных в особом декрете, в дни действия ограничений комендантского часа.