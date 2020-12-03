Афины , , 22:59 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Греции Стелиос Петсас 3 декабря сообщил о том, что действие карантина будет продлено до 14 декабря.

Флаг Греции

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Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, представитель греческого правительства подчеркнул, что ограничительные меры будут сохраняться несмотря на снижение числа заражений, поскольку смертность среди пациентов c COVID-19 не снижается. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется на севере страны.

7 декабря откроются лавки, продающие сезонные товары и праздничную атрибутику.

Стелиас сообщил, что после завоза вакцин в стране будет открыто 1 018 центров вакцинации. Ожидается, что за месяц привиться смогут 2 117 440 граждан. В первую очередь будут прививаться граждане в возрасте 65 лет и старше.

До 14 декабря границы страны будут закрыты на въезд и на выезд.

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