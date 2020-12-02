Киев, , 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец резко раскритиковал правительство Украине за отсутствие четкой позиции по введению «новогоднего локдауна».

С таким комментарием парламентарий выступил сегодня, 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лубинец заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль должен «как можно быстрее» доложить о ситуации и разъяснить, чего украинцам следует ждать на новогодние праздники.

«Люди не знают, к чему готовиться в условиях эпидемии… Что будет происходить с железнодорожным сообщением и общественным транспортом, школами и детсадами, ТРЦ и кафе, в каких условиях граждане будут встречать праздники», — заявил депутат.

Далее он отметил, что люди от власти ждут результата.

«И если вы не можете этого сделать, то идите, наконец, в отставку, господин премьер-министр, вместе со своим министром здравоохранения», — резюмировал Лубинец.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полный локдаун в любом случае будет введен, весь вопрос только в том — когда и как. В СМИ, которые ссылаются на источники в правительстве, фигурирует несколько вариантов: с середины декабря, с конца декабря, с начала января. Также неизвестно, какие именно ограничения будут действовать во время новогоднего локдауна.