Ново-Огарево, Московская область, , 12:36 — REGNUM Государства-члены ОДКБ наладили тесное взаимодействие в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Флаги стран-членов ОДКБ Пресс-служба ОДКБ

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости»

"Государства-члены ОДКБ наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией. Оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку», — заявил Путин.

В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В странах работали группы российских специалистов, отметил он.

«В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ российской вакцины Sputnik V и её возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги», — указал президент.

«Это касается и двух других наших вакцин», — добавил президент.