Москва, , 12:36 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении строительства платной Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая пройдет по Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок — 25 км — поедет до 1 июля следующего года», — сообщил Хуснуллин в ходе заседания Совфеда.

Ожидается, что трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малой бетонке»).

Ранее предполагалось, что проект будет завершен в 2019 году. Проезд по новой магистрали без шлагбаумов будет стоить 2,5 рублей за 1 км пути.

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