Тверь, , 12:32 — REGNUM На должность нового министра здравоохранения Тверской области назначен Сергей Козлов, его губернатор Игорь Руденя представил 2 декабря на заседании правительства Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

«Ваша задача — сформировать эффективный коллектив. Функциональные подразделения министерства здравоохранения должны хорошо планировать и максимально прозрачно осуществлять финансово-экономическую деятельность. Ключевая задача — кадровое обеспечение нашего здравоохранения. Материальная мотивация и современные условия работы для врачей являются основными факторами при выборе места трудоустройства», — сказал Игорь Руденя, обращаясь к новому руководителю минздрава.

Сергей Козлов ранее работал в больницах № 1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. С 2010 года возглавлял Тверскую областную клиническую больницу.

До апреля 2020 года пост министра здравоохранения Тверской области занимал Максим Максимов. После его увольнения обязанности главы минздрава исполнял замминистра Константин Седов.