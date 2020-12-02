Брюссель, , 12:34 — REGNUM Новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет Хельга Мария Шмид из Германии, в настоящее время являющаяся главой Европейской службы внешних связей. Об этом 2 декабря сообщает газета Presse со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

По информации журналистов газеты, такое решение представители стран-участниц ОБСЕ приняли вечером 1 декабря в ходе закрытого совещания. При этом кандидатом на данную должность порекомендовала Шмид Албания, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ.

Также известно, что формально решение о назначении немецкого дипломата на данную должность буде принято в ходе совета глав МИД стран-участниц ОБСЕ, намеченного на 3−4 декабря, который впервые пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, обязывающую ее правительство подать на Польшу в суд Европейского союза за то, что, по мнению депутатов, Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике.