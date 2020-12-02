Пхеньян, , 12:35 — REGNUM Власти КНДР ввели самый высокий (третий) уровень ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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В связи с этим в стране вводятся ограничения на передвижение населения между регионами, максимальный контроль за общественными объектами, приостановку занятий в учебных заведениях, а также закрытие некоторых магазинов, заведений общественного питания и общественных бань.

Органы власти на всех уровнях оснащены необходимым оборудованием для поддержания видеосвязи.

Известно, что самый высокий уровень в стране вводился в феврале 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 25 ноября, тест на коронавирус сдали 16 914 человек. На карантине находятся порядка 700 человек. В общей сложности на карантине побыли 32 843 человека.