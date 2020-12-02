Париж, , 12:37 — REGNUM Национальный профсоюз журналистов Франции объявил о проведении еще одной манифестации против принятия закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении, 5 декабря в Париже. Об этом среду, 2 декабря, сообщает Reuters.

Профсоюз, а также организации по защите прав человека требуют отменить статьи 21, 22 и 24 вышеупомянутого закона, поскольку они, по мнению протестующих, нарушают право на свободу информации.

В своем призыве поучаствовать в демонстрации «Марш за свободу и справедливость» 5 декабря, опубликованном на интернет-сайте профсоюза, противники закона осуждают «непонятный хаос» в правительстве Франции после обещания переписать статью 24 закона о глобальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

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