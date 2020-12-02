Приштина, , 15:17 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 1 декабря провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике остается серьезной, однако находится под контролем. По словам Хоти, дальнейшее распространение коронавируса будет управляемым.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в связи с коронавирусом первое полугодие в косовских школах закончится 18 декабря, после чего школьники уйдут на каникулы, которые продлятся целый месяц, и вернутся за парты 18 января.

По словам премьер-министра, количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус было увеличено до 2000 и продолжит расти. Со следующей недели лаборатории будут открыты в еще двух регионах.

Наиболее широко распространен коронавирус в возрастной группе от 30 до 40 лет, поскольку лица этого возраста наиболее активны.

Политик подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников ожидается ужесточение ограничительных мер.

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