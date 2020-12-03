Брюссель, , 18:10 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение проблем на Западных Балканах лежит в сфере ответственности Европейского союза, и от успешности его политики в этом регионе зависит глобальная роль ЕС.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Борреля: «если мы не можем решить проблемы на Балканах, то не можем быть значимым глобальным игроком».

Заявления были сделаны Боррелем в ходе дебатов, посвященных десятилетию основания Европейской службы внешних связей, в которых приняли участие его предшественники на посту главы дипломатического ведомства Евросоюза Хавьер Солана и Федерика Могерини.

Говоря о диалоге между Сербией и Косово, представитель Евросоюза подчеркнул, что данная проблема должна рассматриваться «в контексте европейской перспективы» этих стран. Боррель заявил, что в Брюсселе приветствуют готовность США оказывать помощь ЕС в этой процессе, однако напомнил, что лидерство в диалоге принадлежит Европейскому союзу.

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