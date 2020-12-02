Киев, , 12:32 — REGNUM 58% граждан Украины в настоящий момент поддерживают введение полного локдауна на новогодние праздники.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», обнародованные сегодня, 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, резко против новогоднего локдауна выступают 40% респондентов, остальные не определились по данному вопросу.

Социологи отмечают, что поддержка введения жесткого карантина за последнее время выросла с 36 до 42%, а количество противников этого шага уменьшилось с 61 до 55%. Аналогично выросло с 55 до 58% количество респондентов, которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится.

А вот к «карантину выходного дня», который действовал на Украине в ноябре, отношение граждан довольно скептическое. Уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44%, а количество противников выросло с 49 до 54%. При этом лишь 34% украинцев ожидают, что в результате реализации проекта уменьшится распространение болезни.

Социологи отмечают, что опрос был проведен 29−30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что полный локдаун в любом случае будет введен, весь вопрос только в том — когда и как.

По информации СМИ, власти обсуждают три сценария развития событий: локдаун в ближайшее время; с 15 декабря до конца рождественских праздников; с 29 декабря на две-три недели.

При этом известно, что на заседание правительства 2 декабря вопрос введения локдауна вынесен не будет, так что о введении карантина в ближайшие дни речи не идет.