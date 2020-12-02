Приштина, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 1 декабря провела встречу с послом Германии в Косово Джоном Родом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Журналисты отмечают, что темой обсуждения стали последние события политической жизни Косово.

Глава косовского МИД подчеркнула приверженность Республики европейской повестке и важность постоянной поддержки Германии на пути к евроинтеграции.

Также политик заявила о том, что в Приштине намерены как можно скорее добиться реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ей и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в ходе ее визита в Берлин. Среди них ускорение процедуры взаимного признания водительских прав между Германией и Косово.

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