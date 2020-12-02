Скопье, , 17:32 — REGNUM Депутат партии «Левица» македонского парламента Димитар Апасиев 1 декабря отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на постановление о том, чтобы в составе совместной болгаро-македонской комиссии по историческим вопросам присутствовал представитель албанского меньшинства.

https://www.facebook.com/defensor.plebei/posts/3540207412711238

Дорогие сограждане-албанцы!

Димитар Апасиев Представьте себе, что в Республике Албания министр иностранных дел будет македонцем и он отправит македонца участвовать от имени Албании на перегововоры с Турацией о том, был ли Скандербег турком или македонцем? Хорошо бы вы себя чувствовали? Не фрустрировало ли бы это вас?

По словам Апасиева, ровно так поступил представитель албанского Демократического союза за интеграцию, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, назначив албанца в состав делегации, которая будет вести переговоры о том, какой национальности были такие значимые исторические лица как Кирилл и Мефодий, Наум, Самуил и Гоце Делчевы.

Апасиев призвал албанцев поддержать македонцев в этот момент и осудить Османи.

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