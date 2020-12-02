Скопье, 2 декабря 2020, 17:32 — REGNUM Депутат партии «Левица» македонского парламента Димитар Апасиев 1 декабря отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на постановление о том, чтобы в составе совместной болгаро-македонской комиссии по историческим вопросам присутствовал представитель албанского меньшинства.
https://www.facebook.com/defensor.plebei/posts/3540207412711238
По словам Апасиева, ровно так поступил представитель албанского Демократического союза за интеграцию, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, назначив албанца в состав делегации, которая будет вести переговоры о том, какой национальности были такие значимые исторические лица как Кирилл и Мефодий, Наум, Самуил и Гоце Делчевы.
Апасиев призвал албанцев поддержать македонцев в этот момент и осудить Османи.
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