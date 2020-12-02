Париж, , 12:22 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о возможном внедрении выборочного контроля на границах со странами, в которых открылись лыжные курорты, чтобы избежать распространения вируса SARS-CoV-2.

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Глава французского правительства сообщил об этом телеканалу BFM TV в среду, 2 декабря, добавив, что введение таких мер необходимо, чтобы жители Франции, где лыжные курорты закрыты из-за пандемии, заболевшие COVID-19 в другой стране, прошли обязательный карантин по прибытии.

«Идея, кроме того, заключается в том, чтобы помешать нашим согражданам заражаться (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) на лыжных курортах, например, Швейцарии», — пояснил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны введет ограничения для желающих поехать кататься на лыжах за границу во время новогодних праздников.