Киев, , 12:17 — REGNUM Уже в ближайшее время условия для жизни в США и Западной Европе могут сильно ухудшиться из-за глобальных климатических процессов, которые смогли предсказать еще 30 лет назад. Эти же природные изменения сделают чрезвычайно комфортным проживание в России и на Украине. Именно поэтому к Незалежной приковано столь сильное внимание западных элит.

В беседе с экспертами Института РУССТРАТ украинский политолог Александр Тимошенко поделился своим взглядом на будущее Украины. По его словам, еще в конце восьмидесятых годов советские ученые предупреждали о вхождении Земли в новый космический цикл, который приведет к большим климатическим изменениям. Они будут обусловлены остановкой течения Гольфстрим и таянием приполярных льдов.

Если Россия, как сильная и самостоятельная держава сможет извлечь из новых климатических условий множество положительных моментов, например, сейчас из экспортера она превратилась в крупнейшего импортера зерна на мировом рынке, то Украине уготована печальная участь.

Со времен обретения независимости власть в Киеве переходила из рук одной олигархической группы к другой, пока полностью не попала под внешнее влияние.

На фоне недавней поездки Зеленского в Лондон на встречу с руководством МИ-6 возобновились разговоры о строительстве нового «Сити» в Киеве и появлении военных баз Великобритании на юге страны, рассказывает эксперт.

Александр Тимошенко напомнил, что британские элиты рассчитывали сбежать от повышения уровня Мирового океана в Гонконг, но после отповеди китайских властей вынуждены искать новый запасной аэродром.