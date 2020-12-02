Ереван, , 12:19 — REGNUM Беспорядки в Ереване, которые произошли 10 ноября после подписания трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, как считает Служба национальной безопасности (СНБ) Армении, совершались с «целью содействия незаконному свержению конституционного строя и захвату власти». Об этом 2 декабря говорится в заявлении на сайте армянской СНБ.

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Отмечается, что «значительная часть» участников данных беспорядков являлась «сторонниками второго президента Армении Роберта Кочаряна, членами партии «Дашнакцутюн» и Республиканской партии Армении, инициативы «Воля», общественной организации «Альтернатива», фигурантами различных резонансных уголовных дел».

«Вышеизложенное дает основание делать разумные утверждения, что реальным мотивом участия указанных лиц в массовых беспорядках был не исход арцахской (Арцах — Нагорно-Карабахская республика — ред.) войны, а содействие насильственному свержению конституционного строя и захвату власти, а также хищению имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что процесс обмена пленными и телами погибших в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается.