Москва, , 12:02 — REGNUM Успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав правительств России и Китая.

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Говоря о совместной работе в период пандемии коронавируса, Мишустин поблагодарил партнёров за оказанную поддержку.

«Считаю, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки», — сказал он.

По словам российского премьер-министра, страны направляют друг другу гуманитарную помощь, медицинских специалистов, налаживают производство вакцины и современных лекарственных средств.