Джакарта, , 11:54 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии подтвердили, что в настоящее время ситуация в провинциях Западное Папуа и Папуа находится под контролем, сообщает СNN Indonesia.

Заявление было сделано после того, как лидер Объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда провозгласил независимость Западного Папуа.

Бенни Венда, который в настоящее время находится в Великобритании, и его последователи заявили о формировании временного правительства на территории индонезийского Папуа.

«Ситуация в Западном Папуа и Папуа благоприятная», — заявил Суриастава, полковник Вооруженных сил Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда провозгласил независимость индонезийской провинции Папуа и объявил себя временным президентом временного правительства.

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