Махачкала, , 11:53 — REGNUM Бывший министр печати Дагестана Рашид Акавов назначен начальником управления администрации главы и правительства республики по информационной политике. Соответствующий указ от 2 декабря подписал врио главы субъекта Сергей Меликов, сообщается на странице администрации региона в Instagram.

Акавову 50 лет, он родился в Махачкале. Является доктором филологических наук, работал на разных должностях в Дагестанском государственном университете, дагестанском филиале Российского государственного педагогического университета, Дагестанском государственном педуниверситете.

С февраля 2017 по август 2018 года Акавов занимал должность министра печати и информации Дагестана. С декабря 2019 года по настоящее время он был главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Ёлдаш».

Напомним, прежний руководитель управления администрации главы Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев был отправлен в отставку в середине ноября.

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