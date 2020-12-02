Стокгольм, , 14:47 — REGNUM Из всех стран Северной Европы Швеция пострадала от распространения коронавируса сильнее всего. Это произошло во время первой волны пандемии, так и наблюдается сейчас. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что Швеция ничем не выделяется в сравнении с остальной Европой. Об этом сообщила газета Expressen.

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«Прежде всего, на европейском континенте выделяются Норвегия и Финляндия», — заявил Тегнелл.

Как подчеркивают журналисты, на данный момент от COVID-19 в Швеции умерли 6 978 человек, что составляет примерно 660 смертей на один миллион жителей, в то время как для Норвегии, Финляндии и Дании соответствующие показатели составляют 334 человека (60 человек на один миллион жителей), 399 человек (70 человек на один миллион жителей) и 846 человек (150 человек на один миллион жителей) соответственно.

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