Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Свою «версию» Второй мировой войны, в которой присутствует «сговор» Гитлера и Сталина, изложил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 1 декабря на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом памяти жертв этого мирового конфликта 1939 — 1945 годов. Трансляция заседания опубликована на сайте организации.

По словам Кислицы, советский лидер Иосиф Сталин причастен к разработке плана Второй мировой войны наряду с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Украина, отметил он, находится в том регионе, где началась эта война.

«1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным», — сказал украинский постпред.

Он заявил также, что поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором «нацистские войска с Запада, а советские — с Востока» вошли на территории Польши и нынешней Западной Украины. По словам Кислицы, от рук советских солдат якобы пали «тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

Однако большинство участников заседания высоко оценили вклад СССР в победу над фашизмом. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о жертве в 27 млн человек, которую принёс во имя победы Советский Союз. Памятные мероприятия нужны для усвоения уроков истории и сохранения мира, подчеркнул он.