Баку, , 11:51 — REGNUM На территории Нагорного Карабаха Азербайджаном совместно с Турцией будет создан парк высоких технологий, о чем сторонами подписан соответствующий меморандум. Об этом 2 декабря сообщает азербайджанское Агентство инноваций.

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«Карабах всегда был центром культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что для экономики и прогресса Азербайджана превращение данного региона в регион высоких технологий и инноваций является важным, для чего планируется открывать технологические парки и инновационные центры.

«Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данном меморандуме «указаны пункты, в которых говорится о дальнейшей совместной деятельности обеих сторон».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что обследование местности, а также поиск и очистку от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 в Степанакерте закончили представители миротворческих сил России.