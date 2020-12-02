Москва, , 11:43 — REGNUM Законопроект о регулировании процесса приватизации объектов культурного наследия внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Авторы обратили внимание на то, что законодательство Российской Федерации, устанавливая правило о необходимости одновременной передачи в частную собственность объектов культурного наследия и земельных участков под ними, предусматривает при этом разные способы приватизации таких объектов, что делает фактически невозможной приватизацию объектов культурного наследия — в силу невозможности одномоментного проведения выкупных процедур в отношении объектов культурного наследия и занимаемых ими земельных участков.

Поправками предлагается закрепить возможность продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на торгах в форме конкурса.

Одновременно предлагается внести корреспондирующую норму об исключительном случае приватизации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах, организованных в форме конкурса (а не аукциона), возникающем при отчуждении из государственной или муниципальной собственности объекта культурного наследия и только одновременно с продажей такого объекта.