Амстердам, , 11:41 — REGNUM Палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, обязывающую ее правительство подать на Польшу в суд Европейского союза за то, что, по мнению депутатов, Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике. Об этом сообщает Onet.pl.

В принятой резолюции указано, что в Польше существуют проблемы с верховенством закона и соблюдением принципа разделения властей. Так, по мнению авторов, в республике существует вмешательство исполнительной власти в назначение судей.

«Дисциплинарная палата Верховного суда Польши все еще продолжает работать и отзывает у судей иммунитет, хотя ее работа должна была быть полностью приостановлена согласно правилам и нормам Евросоюза. Поэтому существует серьезная угроза верховенству закона в Польше», — говорится в резолюции.

В документе указано, что угроза верховенству права в Польше ставит под угрозу все остальные принципы Евросоюза. Также в нем содержатся обвинения в адрес Еврокомиссии, которая «не смогла добиться соблюдения Польшей предыдущих постановлений Совета ЕС».

Принятие резолюции означает, что теперь правительство Нидерландов обязано подать международную жалобу на Польшу в Европейский суд в Гааге за «нарушение обязательств по договорам ЕС». Документ призывает правительства других стран ЕС присоединяться к претензиям в адрес Варшавы.