Москва, , 11:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки.

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Глава российского правительства отметил, что торговый оборот двух стран снижался на фоне пандемии коронавируса, однако он быстро восстановится.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2020 года Мишустин назначил Алексея Дахновского на должность торгового представителя России в Китае.

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