Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, комитет Госдумы по безопасности обсудит законопроект о физлицах-иноагентах, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается распространить требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением, в том числе с использованием средств массовой информации (СМИ), должны будут сопровождаться маркировкой — указанием на то, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

Законопроектом также предлагается закрепить в федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» аналогичный механизм учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации или «осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень этих сведений будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Согласно изменениям, такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Одновременно уточняется порядок проведения проверок некоммерческих организаций.

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