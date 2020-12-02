Вашингтон, , 11:32 — REGNUM На данный момент кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ назвали победителем выборов главы государства, не собирается менять что-либо в политике страны в отношении Китая, которая проводилась администрацией действующего президента США Дональда Трампа. Он заявил об этом 2 декабря в интервью газете The New York Times.

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По словам Байдена, он пока собирается оставить в силе тарифы в 25%, которые ввела администрация Трампа для почти половины экспорта из Китая, а также американо-китайскую договоренность о покупке КНР в 2020—2021 годах американских товаров и услуг на $200 млрд с целью достижения сбалансированности в торговле между двумя странами.

Также кандидат от американской Демпартии отметил, что вначале он хотел бы оценить эффективность данных мер, а уже потом принимать по ним какие-либо решения.

«Я не собираюсь предпринимать каких-либо немедленных действий, это касается и тарифов. Я не собираюсь ограничивать свои возможности выбора», — добавил он и указал, что в первую очередь собирается провести анализ имеющегося соглашения с КНР и провести консультации с традиционными союзниками США в Азии и Европе, чтобы появилась возможность «выработать последовательную стратегию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои планы по возвращению США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также по проведению дальнейших переговоров с Тегераном по данному вопросу подтвердил кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден.