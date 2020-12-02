Москва, , 11:24 — REGNUM Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов покинет свою должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«В настоящее время по 6 декабря 2020 года руководитель Росстандарта А.В. Абрамов находится в отпуске. Врио — заместитель руководителя А.П. Шалаев. Вместе с тем А.В. Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник уже написал заявление по собственному желанию. На данный момент заявление изучают в Минпромторге.

Алексей Абрамов работает главой Росстандарта с июля 2014 года.