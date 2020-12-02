Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Петербургские единороссы из Заксобрания требуют от губернатора Петербурга Александра Беглова учинить всестороннюю проверку инцидента с расклейкой листовок о депутате от «Единой России» Денисе Четырбоке. По мнению его однопартийцев, имело место «распространение клеветнической информации», передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Листовки распространяли 23−24 ноября в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Там рассказывалось о законопроектах, которые разработал Четырбок, но, как считают единороссы, искажалась информация о документах.

Так, на плакатах говорилось о законопроекте по запрету квестов для детей до 14 лет, хотя, как подчеркивается в запросе, проект Четырбока предполагает «ограничения», а не полный запрет.

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В листовках также напоминалось о законопроекте, который запрещает торговать неподалеку от мемориальных досок. «Проектом закона предлагается не запретить размещение нестационарных торговых объектов у мемориальных досок в Санкт-Петербурге, а ограничить расстояние до них определенной дистанцией», — парируют единороссы. Отметим, речь идет о дистанции в 15 метров.

Еще авторы листовок указывают, что Четырбок стал инициатором закона о запрете баров площадью меньше 50 кв. метров в жилых домах. Между тем все остальные документы в листовках названы «законами», хотя только этот — скандальный закон о «наливайках» — подписан губернатором Александром Бегловым, остальные пока приняты не до конца, так что носят статус законопроектов. Это единороссы называют заведомой «очевидной ложью».

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Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров убежден, что атака на «самого талантливого и трудолюбивого депутата за последние десятилетия» дестабилизирует политическую обстановку в городе.

«Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, проводятся мероприятия в отношении депутатов неизвестно кем, потом начнут создаваться ячейки, подпольные горкомы, включая террористические», — предостерег Макаров.

Единороссы убеждены, что кроме нарушения ряда положений законодательства об административных правонарушениях, действия неизвестных попадают под статьи 128 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Их также поразило высокое качество полиграфии и синхронность действий расклейщиков.

«Вы, уважаемый Александр Дмитриевич, как высшее должностное лицо нашего города являетесь гарантом его социального равновесия. Оставить без внимания подобную провокацию — значит расписаться в бессилии и слабости органов государственной власти», — добавляют единороссы.

Вячеслав Макаров убежден, что это дело рук не КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» или «Партии роста». Он требует выяснить, кто стоит за исполнителями, которые уже задержаны.

«Почему не задержаны заказчики, почему их не повели с пыльными мешками на голове по Невскому проспекту? Мы же понимаем, почему это делается — это же преддверие 2021 года. <…> Я, когда был [час] правительства, предупреждал, что если будет грубое и беспардонное вмешательство в 2021 год и не будет реакции со стороны исполнительной власти, всяческие попытки сфальсифицировать приведут к политической катастрофе. Это кто расклеил — он собирается устроить четвертую революцию в городе-герое Ленинграде?» — заявил Макаров.

Спикер несколько раз обратился к представителю губернатора в ЗакСе Юрию Шестерикову и потребовал «служебного расследования» и «четких заявлений».

«Хаос — это всегда очень четко организованный процесс. За таким случаем, коллеги, нечто большее кроется», — сказал Макаров.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева предположила, что за листовками могут стоять недобросовестные предприниматели, которых Четырбок пытается обуздать своей законотворческой работой, но Макаров не согласился, что виноват бизнес, попросив Дмитриеву «не уводить следствие в сторону».

В свою очередь единоросс Андрей Анохин поинтересовался у Макарова, означает ли его выступление, что в городе появились депутаты, которых нельзя критиковать.

«Не надо распространять листовки и прокламации с 3 до 4 утра тайно, по-воровски. Не может город это терпеть», — ответил Макаров. Он подчеркнул, что «делает это ради молодых депутатов», а его самого с трибуны можно критиковать в любом ключе. Коллеги по парламенту поддержали запрос единороссов.

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