Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме видят риски для Молдавии в заявлении президента республики Майи Санду о выводе войск из Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Молдавии Майа Санду заявила о намерении найти формат решения конфликта в Приднестровье. По ее словам, для этого необходимо полностью вывести российских миротворцев из региона.

В Госдуме предостерегают от такого шага.

«Приднестровье — это крепкий орешек, о который молдавские евробюрократы рискуют сломать зубы!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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