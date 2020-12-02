Токио, , 11:18 — REGNUM Протест по поводу размещения расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах выразило японское правительство. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Японии.

«1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что МИД Японии постоянно ведет сбор сведений о действиях военных России на Курильских островах.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября в Минобороны РФ сообщили, что расчеты ЗРС С-300В4 ВВО заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды.