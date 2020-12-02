Брюссель, 2 декабря 2020, 10:59 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, в подвале одного из ночных клубов в центре Брюсселя состоялась подпольная секс-вечеринка. Мероприятия данного характера временно запрещены в связи с пандемией, поэтому вечеринка была остановлена прибывшими сотрудниками полиции. Среди участников оказался депутат Европейского парламента от Венгрии. Об этом передает Onet.pl.

Тома Кутюр. Римляне времен упадка. 1847
Тома Кутюр. Римляне времен упадка. 1847

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

25 участников незаконного общественного мероприятия, большинство из которых были мужчинами, оштрафованы за нарушение ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Оказавшийся в числе участников депутат Европейского парламента от венгерской партии «Фидес» Йожеф Саджер публично признался в собственном участии в данном мероприятии и попросил прощение у общественности.

«Я прошу прощение у моей семьи, у моих коллег, у моих избирателей. Пожалуйста, поймите мою ошибку на фоне 30 лет преданности и тяжелой работы на благо страны. Ошибка — это сугубо личное. Я единственный, кто несет ответственность за это», — отметил он.

На выходных — 28−29 ноября — стало известно, что Саджер подал в отставку.