Брюссель, , 10:59 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, в подвале одного из ночных клубов в центре Брюсселя состоялась подпольная секс-вечеринка. Мероприятия данного характера временно запрещены в связи с пандемией, поэтому вечеринка была остановлена прибывшими сотрудниками полиции. Среди участников оказался депутат Европейского парламента от Венгрии. Об этом передает Onet.pl.

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25 участников незаконного общественного мероприятия, большинство из которых были мужчинами, оштрафованы за нарушение ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Оказавшийся в числе участников депутат Европейского парламента от венгерской партии «Фидес» Йожеф Саджер публично признался в собственном участии в данном мероприятии и попросил прощение у общественности.

«Я прошу прощение у моей семьи, у моих коллег, у моих избирателей. Пожалуйста, поймите мою ошибку на фоне 30 лет преданности и тяжелой работы на благо страны. Ошибка — это сугубо личное. Я единственный, кто несет ответственность за это», — отметил он.

На выходных — 28−29 ноября — стало известно, что Саджер подал в отставку.