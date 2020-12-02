Москва, , 10:55 — REGNUM Совфед принял к сведению информацию о кандидатах на должности прокуроров в субъектах РФ, письмо за подписью спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко будет направлено президенту РФ Владимиру Путину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом сообщил член Совфеда Андрей Яцкин.

Форма прокурора Vsemetri.com

Там образом Совфед впервые реализовал новые полномочия по назначению прокуроров по представлению президента РФ.

По словам члена Совфеда Андрея Клашиса, накануне парламентарии провели консультации по представленным президентом РФ кандидатурам для назначения на должность прокурора и приравненным должностям.

Так, были рассмотрены и поддержаны кандидатура Александра Бучмана на должность прокурора Амурской области, Александра Воронина — дальневосточного транспортного прокурора, Александра Гулягина — на должность прокурора Тамбовской области, Руслана Медведева — на должность прокурора Оренбургской области, Николая Савруна — на должность прокурора Воронежской области, Ильи Сухоносова — на должность западно-сибирского транспортного прокурора, Сергея Фирсова — на должность прокурора Хакасии.

«По итогам консультации президент произведет соответствующие назначения», — сообщил Клишас.