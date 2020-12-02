Джакарта, , 10:49 — REGNUM Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла инициированную Индонезией резолюцию о сотрудничестве между странами в защите моряков в разгар пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Резолюция, инициированная Индонезией, была поддержана 71 страной — членом ООН и является первой резолюцией, касающейся моряков и управления товарными потоками во всем мире.

«Эта резолюция является наглядным свидетельством прогресса Индонезии как крупнейшего морского государства и архипелага в поощрении сотрудничества для защиты моряков, особенно от воздействия пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В настоящее время Индонезия занимает третье место в мире по количеству моряков после Китая и Филиппин.

Напомним, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в мире около двух миллионов моряков работают на более чем 980 000 коммерческих судов.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония наградила гражданина Индонезии за укрепление двусторонних связей