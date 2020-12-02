Париж, , 10:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будут совместно председательствовать на очередной международной конференции по «предоставлению помощи народу Ливана», которая пройдет в среду, 2 декабря. Об этом сообщает Le Figaro.

Администрация президента Франции уточнила, что встреча, посвященная постановлению Ливана после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, в которой примут участие главы государств, лидеры международных организаций, в том числе финансовых, пройдет в формате видеоконференции и начнется в 18:30 (GTM+1).

«Цель этой конференции — выработать план помощи, которую предоставит международное сообщество Ливану, и методы ее передачи и распределения, а также определить новые потребности Ливана в рамках кризиса, с которым он столкнулся», — говорится в коммюнике администрации лидера Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября администрация президента объявила, что Франция собирается организовать гуманитарную конференцию по Ливану, которая пройдет 2 декабря в формате видеоконференции.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция хочет провести видеоконференцию о последствиях взрыва в Ливане