Москва, , 10:37 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов, меняющих наказание за призывы к отчуждению территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Законы принимаются в рамках реализации новых положений Конституции.

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Изменяются условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а именно вводится административная преюдиция.

Если за первое нарушение предполагается административная ответственность, то за повторное — уже лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Так, если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Максимальный штраф составит до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете — максимальный штраф назначат в 500 тыс. рублей.

Устанавливается, что уголовная ответственность наступает при повторном нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. Штраф предлагается повысить — он составит до 400 тыс. рублей. Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом Уголовный кодекс дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела будут подсудны областным судам.

Ранее 11 августа 2020 г. вступили в силу поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым нарушение целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.

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