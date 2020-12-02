Москва, , 10:31 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов, направленных на приведение некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Конститутция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Закрепляются правила соотношения российского законодательства и норм международного права — в кодексах Российской Федерации и законах. А именно, в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается. Разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд.

Этот инструмент предварительного контроля служит защите собственной конституционной идентичности, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Изменения вносятся в 115 действующих законов и в пять кодексов, кроме Жилищного, Земельного и Трудового кодексов.

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