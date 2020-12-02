Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Поражение на выборах президента США действующего главы государства — республиканца Дональда Трампа — «пойдет на пользу» стране. Такое мнение 2 декабря высказал в интервью газете The New York Times кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ назвали победителем на данных выборах.

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"По моим ощущениям, то, что Дональд Трамп не останется на посту президента еще на четыре года, пойдет на пользу этой стране», — сказал он.

Вместе с тем Байден отметил, что из-за пандемии коронавируса не имел времени ликовать по поводу победы на выборах президента США, которую прогнозируют все авторитетные американские СМИ.

«Впереди много работы. Я сконцентрирован на том, чтобы как можно скорее приступить к ней», — подчеркнул кандидат от Демпартии США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают в январе следующего года, намерен подписать указ о помиловании своих детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Рудольфа Джулиани.