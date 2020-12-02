Тбилиси, , 10:34 — REGNUM В Грузии гражданские активисты, выступающие против итогов парламентских выборов, провели вторую ночь возле здания парламента страны в Тбилиси и планируют сорвать первое заседание парламента нового созыва. Об этом 2 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Активисты разбили палатки 30 ноября. Их основное требование к властям страны — назначить досрочные парламентские выборы, так как прошедшие, по мнению протестующих, были «сфальсифицированы».

"11 декабря, предположительно, пройдет первое заседание парламента нового созыва. Мы останемся здесь до 11 декабря и постараемся не пустить пришедших депутатов в парламент», — сообщил журналистам один из активистов Ника Нарсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Батуми сотрудники полиции задержали трех протестующих