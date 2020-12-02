Москва, , 10:26 — REGNUM Совфед одобрил закон о Государственном совете, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Госсовет не является органом государственной власти, Госсовет не обладает отдельной выделенной компетенцией и не обладает властными полномочиями», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа, указывается состав, куда входят и губернаторы субъектов РФ.

Предусматривается также, что председателем Госсовета является президент Российской Федерации. Кроме того, устанавливается, что для решения текущих вопросов деятельности Госсовета формируется президиум. Персональный состав президиума определяется председателем Госсовета. Члены Госсовета работают там на общественных началах.

«У Госсовета нет права законодательной инициативы», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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