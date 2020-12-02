Москва, , 10:15 — REGNUM Совфед одобрил закон о полномочиях судей, а также об отказе от конституционных судов в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Закон принят в рамках развития новых положений Конституции РФ.

Фемида Tangs-hk.com

Определяется порядок реализации новых полномочий президента РФ по внесению в Совет Федерации представлений о прекращении полномочий отдельных категорий судей.

Согласно конституционным положениям, по представлению главы государства могут быть прекращены Совфедом полномочия судей «высших судов», включая их председателей и заместителей председателей — Конституционного суда, Верховного суда; кассационных и апелляционных судов, включая военные, арбитражные, и Суда по интеллектуальным правам.

Президент может инициировать эту процедуру в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, которые предусмотрены федеральными конституционными законами.

Полномочия прекращаются также при получении ими иностранного гражданства, а также при нарушении судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Кроме того, в Совфеде предложили судейскому сообществу определить, в чём могут состояться действия, порочащие статус судьи, которые влекут лишение полномочий.

Кроме того, из судебной системы РФ исключаются конституционные (уставные) суды субъектов РФ — они упраздняются до 1 января 2023 года. Регионы получают право принимать решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ.

«Упразднение региональных конституционных (уставных) судов связано с низкой нагрузкой и не расходится с принципами федеративной власти», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

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