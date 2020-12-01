ИА REGNUM

Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости

В среду, 2 декабря 2020 года, под председательством президента России Владимира Путина проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на обсуждение будут вынесены вопросы союзнического взаимодействия, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. По итогам сессии ее ключевые решения будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.

Слишком много «но»: юрист отнеслась к идее давать детям права настороженно Бизнес на вакцине от COVID-19. Как Греф оброс активами: лобби от министра? Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости Ключевая ошибка Санду, или Кто должен платить за российский газ в Молдавии Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости

© 1999-2020 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+