Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости

В среду, 2 декабря 2020 года, под председательством президента России Владимира Путина проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на обсуждение будут вынесены вопросы союзнического взаимодействия, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. По итогам сессии ее ключевые решения будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.