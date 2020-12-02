Тирасполь, , 09:59 — REGNUM Заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — сказал он.

Он добавил, что в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывоз оттуда боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. При этом её инициативу поддержали в НАТО.

В России отвергли обнародованную после победы на выборах президента Молдавии Майей Санду идею о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Напомним, в Приднестровье с 1995 года размещается Оперативная группа российских войск (ОГРВ ПРРМ) общей численностью порядка 1700 военнослужащих.

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