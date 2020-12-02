Оренбург, , 09:58 — REGNUM Оренбург 3 декабря с рабочим визитом посетит Руслан Медведев, чья кандидатура находится в Совете Федерации на утверждении на пост прокурора Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Uralnews».

Комитеты Совета Федерации 1 декабря одобрили кандидатуру Руслана Медведева на пост прокурора Оренбургской области. По данным информресурсов, официальное утверждение планируется 20 декабря. Однако Медведев намерен ознакомиться с предстоящим объемом работы уже в начале декабря.

Стоит отметить, что экс-прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий в июне 2020 года возглавил прокуратуру Самарской области. После отставки Бережицкого и. о областного прокурора стал Алексей Волков, в конце августа эту должность занял Андрей Вязиков. Оба являются заместителями прокурора региона.

Примечательно, что в марте 2020 года депутаты Заксобрания Оренбуржья согласовали кандидатуру Дмитрия Талипова на пост главы прокуратуры Оренбуржья. Однако в должность он так и не вступил.

Добавим, Руслан Медведев родился в 1975 году в селе Новая-Брянь Заиграевского района Бурятской АССР. В 1999 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности юриспруденция. карьеру начинал с работы следователем Тындинской транспортной прокуратуры, помощником Тындинского транспортного прокурора. С 26 августа 2016 года возглавляет прокуратуру Амурской области.

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